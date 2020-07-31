هكذا تحتفل ويزو بعيد الأضحى‎

قالت الفنانة دينا محسن الشهيرة "ويزو"، أنه لا يوجد فرق بين مظاهر الأحتفال بعيد الأضحى المبارك قبل أزمة فيروس كورونا المستجد أو بعدها، حيث أنها تلتزم بالبقاء بالمنزل وسط العائلة، ما بين الطبخ والأكلات الشهية.

وكشفت "ويزو"عن الأكلات المفضلة لديها فى أيام العيد حيث انها تعشق أكل"الفتة"واللحوم الضانى وشواء اللحوم بمختلف أنواعها وسط لمة العائلة.

يذكر أن آخر أعمال ويزو مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول والطفل اسماعيل احمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.