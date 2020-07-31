أكرم حسني يهنئ جمهوره بعيد الأضحى‎

هنأ الفنان أكرم حسني، جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وشارك صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر" معلقًا عليها "عيد في ظروف خاصة لكن برضه هنفرح بيه، كل سنة وانتم طيبين وكل أهلكم وحبايبكم بخير عيد أضحي مبارك".يذكر أن أكرم حسني، شارك أحمد فهمي، بطولة مسلسل "رجالة البيت"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.