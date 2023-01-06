وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية
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وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية

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العرب اليوم - وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية

النجم جورج وسوف
القاهرة_العرب اليوم

فارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري، جورج وسّوف، اليوم الجمعة، الحياة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.
ونعت نقابة الفنانين السورية، اليوم، الشاب وديع، في بيان، مؤكدة أنه توفي بأحد مستشفيات بيروت بعد معاناته من نزيف.وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.
وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

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وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية



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