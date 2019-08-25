الانتهاء من تصوير فيلم breaking bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

شهدت الفترة الماضية غموض كثير فى التعاون المشترك بين الممثل العالمى برايان كرانستون صاحب شخصية "والتر وايت"، والممثل العالمى آرون بول ، نجمى المسلسل الشهير Breaking Bad، بعد ان نشرا الكثير من الصورعبر حساباتهم الشخصية.

وكشفت مصادر مقربة من الممثلين، أن الثنائى الشهير كانا يعملان على تصوير فيلم جديد مقتبس من المسلسل العالمى Breaking Bad، وأنهما انتهيا من تصويره فى الأيام الماضية، وتشهد الفترة الحالية صراع بين شركتى نتفليكس و AMC على شراء حقوق الفيلم الجديد لعرضه حصرياً عبر منصتهما.

وعلى سياق متصل، يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.