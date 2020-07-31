

يبدو أن خط الصعيد سيصيب بلعنته الفنان محمد رمضان، فبعد أن قرر تأجيل مسلسل الإمبراطور الخاص بتجسيد قصة حياة الفنان أحمد زكي، أعلن محمد رمضان عن البدء في التحضيرات الأولية لمسلسله الجديد برمضان ٢٠٢١ بعنوان "موسى".

وتدور أحداث مسلسل "موسى" عن دراما الصعيد وتجسيد لشخصية خط الصعيد، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقرر فيها محمد رمضان تجسيد شخصية خط الصعيد ففي فبراير عام ٢٠١٩ أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن توقيع المنتجان صبحي سنان ورائد سنان مع الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب اتفاقا لكتابة وإخراج فيلم خُط الصعيد، جاء ذلك بعد الاستقرار على المعالجة السينمائية الأساسية قبل أن يبدأ الأشقاء الثلاثة في كتابة الفيلم.

ويعكف "رمضان" هذه الأيام على دراسة الشخصية ووضع الخطوط العريضة لها، لكي يقدمها بشكل متكامل في المسلسل، ولم يتم ترشيح الأبطال المشاركين في العمل حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الفترة المقبلة الإعلان عن قائمة المرشحين للمشاركة في بطولة المسلسل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسي.