نجوى كرم توجهه رسالة للرئيس ميشال عون لإنقاذ لبنان

وجّهت الفنانة نجوى كرم رسالة الى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مطالبةً إيّاه بـ “صرخة قوية” تنقذ البلد من كلّ ما يعيق تقدّمه.

وقالت في مقابلتها المباشرة على إذاعة “لبنان الحر”: “الرئيس هو صوت الناس، وهو الوطن، وأتمنّى أن أسمع صوته عالياً من جديد”، وأضافت: “عندما كان لا يزال في رئاسة التيار الوطني الحرّ، كان يعطي للشعب كلّ الأمل بالتغيير في حال أصبح رئيساً”.

وأضافت كرم: “ما أقوله لا يعنيني فقط، إنّما ما يراه الناس أيضاً. نحن نعلم أن للرئاسة “بروتوكولات” وتحفّظات وحنكة، لكنّ وطننا يحتاج الى صرخة قويّة جداً، وهو بأمسّ الحاجة الى من ينقذنا”.