يتعاون الشاعر الغنائي أسامة مصطفى مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد، وقد طرحت إليسا من هذه الأغنيات، أغنية "صاحبة رأي" وحققت نجاحاً واسعاً.

وقال "مصطفى" أنه يتعاون مع إليسا في أغنية أخرة باللهجة اللبنانية، تحمل اسم "سمعني"، مؤكداً أنها ثالث تجاربه في كتابة أغاني باللهجة اللبنانية بعد "متلك ما في" و"قلب وروح" من ألحان :سامرأبو طالب، توزيع:جورج قسيس بإشراف موسيقي من هادي شرارة ".يذكر أن أغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة، إنتاج شركة روتانا.