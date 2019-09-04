يشارك الممثل الشاب علاء حماد، فى بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" أمام النجم إياد نصار، المتوقع عرضه أكتوبر المقبل على الفضائيات المصرية والعربية، بطولة مى سليم وانجى المقدم وداليا مصطفى وتأليف نهى سعيد وايمن سليم واخراج مرقس عادل.

تدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى ذلك الوقت من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناوله بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.