

أعلن المطرب رامي جمال، عن الموعد النهائي لطرح ألبوم إليسا الجديد، الذي يحمل اسم "صاحبة رأي"، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تدوينات القصير "تويتر".

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم غدًا وبالتحديد الساعة الرابعة عصرًا، وكتب "رامي": "العيد بالنسبة لي هيبدأ بنزول ألبومك والـ 24 ساعة دول هيبقوا أطول 24 ساعة اتفضلي نزليه"، ثم قامت إليسا برد عليه قائلة: "هانت حبيبي".

وكانت إليسا، قد نشرت من قبل بوستر ألبومها الغنائي الذي يضم 4 أغاني باللهجة اللبنانيه والباقي باللهجة المصرية، واجتمع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين ومن بينهم عادل حقي، محمد رحيم، نادر عبدالله ، أمير طعمه، ووليد سعد، وقد طرحت مؤخرًا أغنيه "قهوة الماضي" وهي من كلمات سهام الشعاع والحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري