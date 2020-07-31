

طرحت الفنانة ديانا كرزون، كليبها الجديد لأغنية "الدنيا بتضحك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.

"الدنيا بتضحك" من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى والفيديو كليب من إخراج صهيب الشايب، منتج منفذ ريتا برودكشن.