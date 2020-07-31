

أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" محبيه بمناسبة عيد الاضحى المبارك أغنية جديدة حملت عنوان "أهواك للموت" من أشعار "العالية" وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، واشراف "هزيم"، وهي أغنية عاطفية تحمل معاني ووصف لمشاعر المحبة وأثرها على نبضات القلب والروح.

وجمع الجسمي في لحن الأغنية وتوزيعها الموسيقي، الحداثة والعراقة بموسيقى راقية استخدم بها مقام "كورد" وإيقاع الخبيتي، بتوليفة جميلة جداً وضعت الأغنية بأحاسيس الأداء والكلمات بشكل ملفت وجميل جداً.

وقد تم عرض الأغنية وطرحها في القناة الرسمية الخاصة لحسين الجسمي في موقع YouTube، متضمنه كلمات القصيدة المغناة ضمن تصميم ومونتاج مميز، الى جانب طرحه عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.