مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي يثير إهتمام الجمهور

أثار مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي اهتمام جمهور الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الجميع صور هذا المشهد مصحوبة بتعليقات متنوعة عن الظهور المختلف لنجم الأكشن في حفلة الأخير في الساحل الشمالي، وهنا ننقل لكم بالفيديو تفاصيل هذا المشهد، ويشرح لنا المخرج رامي رفعت أبرز كواليسه.

ويقول رامي رفعت، مخرج الأكشن، لكاميرا دوت مصر، أنه يحب العمل مع محمد رمضان، منذ بدايته، حيث بدئوا العمل معا منذ فيلم "قلب الأسد" ومن وقتها وهو مستمر في إخراج مشاهد الأكشن له.

وتابع أن العمل مع محمد رمضان مميز لأنه دائما ما يهتم بليقاته البدنية، وهو ما يساعده على أداء المشاهد بنفسه وبحرفية عالية، ويملك أفكار مختلفة في عالم الأكشن.

وأضاف رفعت، أن هذا المشهد تم تصميمه على ارتفاع 12 متر من خشبة المسرح، وكان له خصوصية مختلفة لأنه يعتبر مشهد أكشن يتم تصويره بالكامل على الهواء ففي الوقت الذي قاموا فيه بتصميم مشاهد أكشن غاية في الصعوبة في الأفلام، يعتبر هذا المشهد مختلفا لأنه يتم تنفيذه أمام الجمهور بشكل مباشر، ويتدخل في تصميمه عدد كبير من المنفذين، ولهذا لا توجد فرصة لإعادة المشهد مثلما يحدث في السينما، وأي خطأ يمكن أن يدمر الأمر بأكمله.

48 ساعة من التدريب المتواصل هي الوقت الذي استغرقه محمد رمضان لتنفيذ المشهد، لتجنب حدوث أي أخطاء فالأمر لا يقبل الإعادة.

وأوضح أنه تم توصيل محمد رمضان بحبل متصل بنقاله خلف المصرح وبسيارة رانج روفر علي الجانب الأيمن من المسرح وفي لحظة معينة يقوم رامي بتحريك العربة للخلف بسرعة شديدة لسحب الحبل المتصل برمضان فعندها يظهر رمضان وهو طائر.