مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي يثير إهتمام الجمهور
آخر تحديث GMT03:42:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي يثير إهتمام الجمهور

العرب اليوم -

العرب اليوم - مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي يثير إهتمام الجمهور

مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي
القاهرة - العرب اليوم

أثار مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي اهتمام جمهور الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الجميع صور هذا المشهد مصحوبة بتعليقات متنوعة عن الظهور المختلف لنجم الأكشن في حفلة الأخير في الساحل الشمالي، وهنا ننقل لكم بالفيديو تفاصيل هذا المشهد، ويشرح لنا المخرج رامي رفعت أبرز كواليسه.

ويقول رامي رفعت، مخرج الأكشن،  لكاميرا دوت مصر، أنه يحب العمل مع محمد رمضان، منذ بدايته، حيث بدئوا العمل معا منذ فيلم "قلب الأسد" ومن وقتها وهو مستمر في إخراج مشاهد الأكشن له.

وتابع أن العمل مع محمد رمضان مميز لأنه دائما ما يهتم بليقاته البدنية، وهو ما يساعده على أداء المشاهد بنفسه وبحرفية عالية، ويملك أفكار مختلفة في عالم الأكشن.

وأضاف رفعت، أن هذا المشهد تم تصميمه على ارتفاع 12 متر من خشبة المسرح، وكان له خصوصية مختلفة لأنه يعتبر مشهد أكشن يتم تصويره بالكامل على الهواء ففي الوقت الذي قاموا فيه بتصميم مشاهد أكشن غاية في الصعوبة في الأفلام، يعتبر هذا المشهد مختلفا لأنه يتم تنفيذه أمام الجمهور بشكل مباشر، ويتدخل في تصميمه عدد كبير من المنفذين، ولهذا لا توجد فرصة لإعادة المشهد مثلما يحدث في السينما، وأي خطأ يمكن أن يدمر الأمر بأكمله.

48 ساعة من التدريب المتواصل هي الوقت الذي استغرقه محمد رمضان لتنفيذ المشهد، لتجنب حدوث أي أخطاء فالأمر لا يقبل الإعادة.

وأوضح أنه تم توصيل محمد رمضان بحبل متصل بنقاله خلف المصرح وبسيارة رانج روفر علي الجانب الأيمن من المسرح وفي لحظة معينة يقوم رامي بتحريك العربة للخلف بسرعة شديدة لسحب الحبل المتصل برمضان فعندها يظهر رمضان وهو طائر.

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي يثير إهتمام الجمهور مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي يثير إهتمام الجمهور



أخبار ذات صلة

GMT 23:02 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

مروى اللبنانية تستعد لمسرحية جديدة بعنوان "ع الداون لوود"
العرب اليوم - مروى اللبنانية تستعد لمسرحية جديدة بعنوان "ع الداون لوود"

GMT 22:58 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

تعرف على رد عبير صبرى على سؤال حول موعد طلاقها من زوجها
العرب اليوم - تعرف على رد عبير صبرى على سؤال حول موعد طلاقها من زوجها

GMT 22:53 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

ديانا كرزون تنتهى من تسجيل "هيدا الحكى" باللهجة اللبنانية لطرحها بعد أيام
العرب اليوم - ديانا كرزون تنتهى من تسجيل "هيدا الحكى" باللهجة اللبنانية لطرحها بعد أيام

GMT 22:50 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

مهرجان الجونة السينمائى يكشف عن أفيش الدورة الثالثة
العرب اليوم - مهرجان الجونة السينمائى يكشف عن أفيش الدورة الثالثة

GMT 22:47 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

كل ما تريد معرفته عن الفيلم السوادنى ستموت فى العشرين المشارك بفينسيا وتورنتو
العرب اليوم - كل ما تريد معرفته عن الفيلم السوادنى ستموت فى العشرين المشارك بفينسيا وتورنتو

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تمتلك الاثنتان حضورًا استثنائيًا وذوقًا لا يضاهى

هايلي بيبر وشياو ون جو وجهان لحملة "تشارلز آند كيث"

نيويورك - العرب اليوم

تحتفل تشارلز & كيث في هذا الموسم بالتفرّد وقدرة الأزياء على التعبير عن الجمال الخاص لكل شخص فتقدم هذه المجموعة المستوحاة من النساء العصريات القويات اللاتي تجعلهن صفاتهن الفريدة مميزات عن غيرهن،حيث تتصدر حملتها لموسم خريف 2019 نجمتا عروض الأزياء المشهورتان عالمياً ’هايلي بيبر‘ و’شياو ون جو‘ ، وتمتلك الاثنتان حضوراً استثنائياً وذوقاً لا يضاهى في عالم الموضة، ما يجعلهما الملهمتين المثاليتين لهذه التشكيلة الجريئة والعصرية. بالإضافة إلى امتلاكها واحداً من أعلى التصنيفات في مجال عرض الأزياء فإن ’هايلي بيبر‘ أيضاً وجه تلفزيوني مشهور وشخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما أصبحنا نشاهدها مؤخراً على أغلفة مجلات الموضة ومنصات عروض الأزياء، ويعود ذلك إلى هالتها الساحرة وتلقائيتها أمام عدسات التصو...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:55 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

فساتين السهرة السواريه موضة خريف 2019 تعكس آخر صيحات العام الجديد
العرب اليوم - فساتين السهرة السواريه موضة خريف 2019 تعكس آخر صيحات العام الجديد

GMT 02:00 2019 الإثنين ,26 آب / أغسطس

الحديقة القرآنية تضع دبي على قائمة "تايم"
العرب اليوم - الحديقة القرآنية تضع دبي على قائمة "تايم"

GMT 01:44 2019 الإثنين ,26 آب / أغسطس

"كرم الجوز" يتحول من بيت عائلي إلى ضيافة فريدة
العرب اليوم - "كرم الجوز" يتحول من بيت عائلي إلى ضيافة فريدة

GMT 02:57 2019 الإثنين ,26 آب / أغسطس

إيمانويل ماكرون يؤكد أن "مجموعة السبع" تقترب من الاتفاق على التصدي لحرائق الأمازون
العرب اليوم - إيمانويل ماكرون يؤكد أن "مجموعة السبع" تقترب من الاتفاق على التصدي لحرائق الأمازون

GMT 01:23 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

ريهام سعيد تُقرّر الاعتزال بعد قرار وقف برنامجها وتعتذر عن حديثها
العرب اليوم - ريهام سعيد تُقرّر الاعتزال بعد قرار وقف برنامجها وتعتذر عن حديثها

GMT 03:07 2019 السبت ,24 آب / أغسطس

أجمل إطلالات جنيفر لوبيز بتوقيع أشهر المصممين العرب والمعروفة بأناقتها
العرب اليوم - أجمل إطلالات جنيفر لوبيز بتوقيع أشهر المصممين العرب والمعروفة بأناقتها

GMT 03:37 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

5 مدن يجب زيارتها عند السفر إلى الهند أشهرها العاصمة "نيوديلهي"
العرب اليوم - 5 مدن يجب زيارتها عند السفر إلى الهند أشهرها العاصمة "نيوديلهي"

GMT 01:36 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

أبرز صيحات ديكورات غرف نوم 2020 منها وضع السرير في المنتصف
العرب اليوم - أبرز صيحات ديكورات غرف نوم 2020 منها وضع السرير في المنتصف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:38 2019 السبت ,24 آب / أغسطس

نجمة تركية يذبحها طليقها أمام ابنتهما
العرب اليوم - نجمة تركية يذبحها طليقها أمام ابنتهما

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 03:07 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع الصين ستكون قصيرة
العرب اليوم - دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع الصين ستكون قصيرة

GMT 08:47 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

قرار بوقف نظام الكفيل عن 25 مهنة للوافدين والسماح لهم بالإستقدام
العرب اليوم - قرار بوقف نظام الكفيل عن 25 مهنة للوافدين والسماح لهم بالإستقدام

GMT 17:11 2019 الإثنين ,11 شباط / فبراير

سما المصري تغازل محمد صلاح بعد نشره صورة جديدة
العرب اليوم - سما المصري تغازل محمد صلاح بعد نشره صورة جديدة

GMT 02:00 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس

تعرَّفي على طريقة اختيار صبغات شعر تناسب البشرة السمراء
العرب اليوم - تعرَّفي على طريقة اختيار صبغات شعر تناسب البشرة السمراء

GMT 17:22 2017 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

شاطئ وادي القصب في فلفلة مقصد الباحثين الجمال والإسترخاء
العرب اليوم - شاطئ وادي القصب في فلفلة مقصد الباحثين الجمال والإسترخاء

GMT 05:33 2016 السبت ,11 حزيران / يونيو

أول مركز للدفاع عن النفس في الأردن للنساء لتعزيز النضال من أجل حقوقها
العرب اليوم - أول مركز للدفاع عن النفس في الأردن للنساء لتعزيز النضال من أجل حقوقها

GMT 23:13 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

حنان ترك ترد على منقدي ظهورها "بدون مكياج" بمقولة لمحفوظ
العرب اليوم - حنان ترك ترد على منقدي ظهورها "بدون مكياج" بمقولة لمحفوظ

GMT 18:07 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

سمير غانم يعود إلى القاهرة بعد نجاح مسرحيته في جدة والرياض
العرب اليوم - سمير غانم يعود إلى القاهرة بعد نجاح مسرحيته في جدة والرياض

GMT 07:41 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

الإعلامية غزلان أنور تكشف تفاصيل نجاتها من اعتداء مريض
العرب اليوم - الإعلامية غزلان أنور تكشف تفاصيل نجاتها من اعتداء مريض

GMT 05:00 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

الهامل يَكشِف عن ضرورة مكافحة تمويل "التطرّف" والتصدّي للاختطاف وطلب الفدية
العرب اليوم - الهامل يَكشِف عن ضرورة مكافحة تمويل "التطرّف" والتصدّي للاختطاف وطلب الفدية

GMT 20:47 2019 الأربعاء ,14 آب / أغسطس

سلمى أقصبي تفجر فضيحةً جنسية تمس مخرجًا معروفًا في المغرب
العرب اليوم - سلمى أقصبي تفجر فضيحةً جنسية تمس مخرجًا معروفًا في المغرب

GMT 02:03 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

الغضبان يُؤكّد حرص الحكومة على تطوير "مجنون"
العرب اليوم - الغضبان يُؤكّد حرص الحكومة على تطوير "مجنون"

GMT 11:19 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

المنتج محمد مختار يكشف أسراره الفنية الخاصة علي "دي إم سي"
العرب اليوم - المنتج محمد مختار يكشف أسراره الفنية الخاصة علي "دي إم سي"

GMT 17:29 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

تتويج طالبة هندية تدرس الطب بلقب ملكة جمال العالم
العرب اليوم - تتويج طالبة هندية تدرس الطب بلقب ملكة جمال العالم

GMT 02:34 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

جولة داخل متحف اللوفر في أبوظبي مع مصممه الفرنسي
العرب اليوم - جولة داخل متحف اللوفر في أبوظبي مع مصممه الفرنسي

GMT 12:51 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

صانع المجوهرات صموئيل يكشف عن مجموعته الجديدة
العرب اليوم - صانع المجوهرات صموئيل يكشف عن مجموعته الجديدة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab