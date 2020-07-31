

تخطت أغنية الفنان رامي صبري، الجديدة "خطيرة" حاجز المليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها أمس الخميس، بالإضافة لتصدرها المركز الخامس فى تريند موقع يوتيوب.

واحتفل رامي بوصول الأغنية إلى هذا الرقم من المشاهدات وذلك عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نشر رامي فيديو له وهو يغني الأغنية من داخل سيارته بالإضافة للصورة الدعائية للأغنية وعلق عليها قائلاً:"في أقل من ٢٤ ساعة.. خطيرة مليون مشاهدة على يوتيوب وتريندينج مصر والسعودية".

يذكر أن رامي تعاون في الأغنية مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وهي من توزيع جلال الحمداوي.