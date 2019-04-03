خالد سليم يكشف تفاصيل مرضه وزيادة وزنه

كشف المطرب خالد سليم، تفاصيل الوعكة الصحية الذى مر بها مؤخرا، حيث أكد أنه كان يعانى من مشكلة في الأحبال الصوتية، وقد خضع للتدخل الجراحي.

وأضاف "سليم" خلال لقاء خاص مع الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج "الراديو بيضحك" على 9090، أنه بسبب الأدوية الكثيرة الذى كان يتناولها فى فترة العلاج، زاد وزنه، إلا أنه استطاع أن يعود لوزنه الطبيعى بالتمارين الرياضة وتنظيم فترات الطعام، وقد ساعده فى ذلك كثير صديقه تهانى عمر وكابتن محمود عز، حيث استفاد من نصائحهما فيما يتعلق بالطعام أو التمارين.