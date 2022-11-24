وفاة نجم مسلسل game of thrones ويلكو جونسون

توفي الممثل ويلكو جونسون، نجم مسلسل Game Of Thrones الذي لعب دور الجلاد إيلين بلين، عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، وبعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس.

وكان الأطباء قد شخصوا حالة ويلكو جونسون عام 2013 وطلبوا منه حينها الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي إضافة إلى عملية جراحية مرجحين أن فرصته في الحياة ضعيفة وأن لديه في الحياة حوالى الـ 10 أشهر ليعيشها على أبعد تقدير.

ولكن ويلكو رفض كل العلاجات واكتفى بالعملية الجراحية، حيث قال حينها مدير أعماله "يريد ويلكو أن يستغل وقته حتى آخر لحظة، يريد أن يرقص ويستمتع بالحفلات كلما سنحت له الفرصة"، وأثبت أن الروح في أمر الله فقط وعاش بعد ذلك 9 أعوام حتى فارق الحياة يوم الإثنين في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.