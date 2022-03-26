وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان حميد الشاعري؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقه محمد وكتب حميد الشاعري: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شقيقي محمد الشاعري.. البقاء والدوام لله.. اللهم اجعله من أهل الفردوس".