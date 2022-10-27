وفاة الأديب المصري البارز بهاء طاهر عن عمر 87 عاما بعد صراع مع المرض

توفي الأديب المصري البارز بهاء طاهر، الخميس، عن عمر 87 عاما بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت وزارة الثقافة المصرية وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية إن "الوزيرة نيفين الكيلاني نعت الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذي وافته المنية مساء الخميس".

و"عبرت وزيرة الثقافة عن حزنها الشديد لفقدان كاتب عظيم من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر، ليثري الإبداع والمكتبة العربية بعشرات من الروايات والدراسات".