أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين
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أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين

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العرب اليوم - أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين

الفنان خالد الصاوي
القاهرة _ العرب اليوم

أصيب الفنان خالد الصاوي، بوعكة صحية، حيث كشف أنه يعاني من صعوبة في التحدث، لافتًا إلى أن الأطباء منعوه من التحدث، بسبب شعوره بألم شديد في الأحبال الصوتية.

وكتب الصاوى، على صفحته بـ"تويتر": "صباح الخيرات عالأحباب، أحن إليكم كلما تساقطت الأقنعة وتأكدت من أصالة علاقتنا عكس عبدة المصالح المتنكرين في الصداقة والبيزنس والمنصب".

وتابع الصاوي: "صوتي تعبان جدا وممنوع من الكلام أسبوعين عالأقل، راسلوني مؤقتا ولا تعتمدوا على المكالمة الصوتية، بس ممكن طبعا تبعت رسالة صوتية لأن صوتي تعبان مش وداني".

ويشارك الصاوى فى بطولة فيلم الضيف والذى طرح بالسينمات منذ أكثر من شهر ويشاركه البطولة شيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

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أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين



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أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين أزمة صحية تمنع خالد الصاوي من الكلام لأسبوعين



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