الممثّلة السورية روعة السعدي تتحدث عن أحدث أعمالها وسبب غيابها الطويل

كشفت الممثلة السورية الشابة روعة السعدي،عن انضمامها لعمل البيئة الشامية "حارة القبة" من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة عاج للإنتاج الفني، وذلك منذ آخر عمل درامي شاركت فيه عام 2018.

وكشف الممثلة روعة السعدي شخصيتها في العمل، قائلة:" إنها لا تستطيع أن تقوم بالإفصاح عن جوانب شخصيتها وذلك بسبب تشدد الشركة المنتجة بعدم التحدث عن العمل في الوقت الحالي.

وأشارت السعدي إلى أنها سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة بروفات طاولة للنقاش مع زملائها الممثلين قبل انطلاق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة.

وعن سبب انجذابها لأعمال البيئة الشامية، أوضحت السعدي أن جميع الأعمال التي عرضت عليها خلال الفترة الأخيرة كانت تنتمي لأعمال البيئة الشامية، كما أنها لا تنجذب إلى العمل الشامي بشكل خاص، بقدر ما تنجذب إلى النصوص الدرامية الجيدة والمتميزة.

وعن رأيها بالتعامل مع المخرجة رشا شربتجي في "حارة القبة" وإذا كانت تعتقد بأن هذا العمل سوف يحدث تغييراً في النمط المعتاد لهذه الأعمال، أكدت روعة السعدي أنها متفائلة بهذا العمل وعلى ثقتها بأنه سوف يحدث كسراً للنمطية في أعمال البيئة الشامية، بالإضافة إلى أنه يضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية.

من جهة أخرى وحول غياب السعدي عن المشاركات الدرامية لمدة ثلاث سنوات، أوضحت بأن السبب يعود إلى رغبتها بألا تقدم أعمالاً لا تضيف لها جديداً في مسيرتها الفنية، حيث إن النصوص التي عرضت عليها لم تنل إعجابها، ولا تحقق طموحها ورسالتها الفنية.

أما بالنسبة للدور التمثيلي الذي تحلم بأن تؤديه في المستقبل، تحدثت السعدي بأنها ترغب أن تؤدي أي دور لم تقدمه حتى الآن، ولم يعرض عليها خلال سنوات عملها الفني.

الجدير بالذكر أن الممثلة روعة السعدي غابت عن الموسم الدرامي لمدة ثلاث سنوات، وذلك منذ أن شاركت في آخر عمل درامي لها في عام 2018 وهو مسلسل "روزنا" بينما شاركت في 2017 بمسلسل "طوق البنات" بجزئه الرابع من تأليف أحمد حامد وإخراج محمد زهير رجب.