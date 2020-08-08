مايا دياب تناشد محمد بن سلمان بالتدخّل من أجل إنقاذ لبنان

أثارت تعليقات الفنانين اللبنانيين على انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت النجمة اللبنانية مايا دياب مختلفة بطلبها، حيث ناشدت عبر حسابها على تويتر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتدخل من أجل إنقاذ لبنان وكتبت في تغريدتها قائلة: "أريد رجلاً واحداً صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان، مطلوب الحضور والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة" وتسابق الفنانون لنشر صور منازلهم الفارهة التي تطاير الزجاج فيها أو تضرر أثاث المنزل، فقد نشرت إليسا مجموعة صور لمنزلها الذي وصلت إليه آثار الانفجار بتعليق "انفدت بالحديد والممتلكات".

وأجمعت التعليقات على أن الوقت ليس مناسباً لاستعراض الخراب في منزل إليسا، والتركيز على الأمهات الثكلى اللواتي يبحثهن عن أولادهن الذين فقدوا جراء الانفجار وقد انتشرت أخبار يوم أمس الأربعاء، عن إصابة نادين نسيب نجيم بالانفجار خلال تواجدها في منزلها واختفائها، لتؤكد النجمة اللبنانية أنها خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وبأن حالتها الصحية مستقرة ونشرت نجيم بعدها فيديو داخل منزلها الكبير الذي أصابه الضرر، ولم ترحمها تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن بيوت الفقراء وتسليط الضوء عليهم.

وكتبت نادين نسيب نجيم اليوم تغريدة: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين" وحاول بعض الفنانين استغلال الحادثة لتسليط الضوء عليهم، وتسابقت الصفحات لنشر داليدا عياش زوجة المطرب رامي عياش وهي مستلقية على سرير في أحد المستشفيات اللبنانية لتلقي العلاج جراء إصابتها بجروح خفيفة.

وطمأن راغب علامة محبيه أنه بخير، مضيفاً أنّ أضراراً جسيمة لحقت بمنزله، وعلق المتابعون أن منزله الفخم وسط العاصمة بيروت ليس أهم من منازل الفقراء التي تحوّلت إلى ركام جراء الانفجار ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على إنستغرام، ستوري أظهرت الدمار الذي حل بمنزلها الواقع على الواجهة البحرية لبيروت، بينما كانت تصوّر مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" أثناء وقوع الانفجار، وتمنت الشفاء لمدبرة المنزل الفلبينية الجنسية، والتي أصيبت برأسها وعينها ونقلت إلى المستشفى.