أصالة تصف من ينتقدون خديجة بن حمو بأصحاب العقول المُهترئة

القاهرة - العرب اليوم
وصفت الفنانة أصالة، منتقدي قرار اختيار خديجة بن حمو، لحمل لقب ملكة جمال الجزائر، بأنهم أصحاب عقول مهترئة و شعور محدود وضمير مهلل.
ونشرت صورة الملكة عبر حسابها على “انستغرام”، وعلقت قائلة: “هنيئا للجزائر الحبيبة هذه الملكة التي هي برواز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل، والشموخ في الحضور، أحببتها ووجدت فيها كلّ ما هو مطلوب”.
وأضافت: “لا حدود للجمال في عين من يعلم، الجمال والحضور والقبول ليس لهم مقاييس محدّدة، إلّا عند من حدّد بنفسه لروحه وقلبه وعينيه ما يقبله عقله المهترئ وشعوره المحدود وضميره المهلل”.
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