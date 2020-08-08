كاميرون دياز تكشف الأسباب التي دفعتها إلى اعتزال مهنة التمثيل

كشفت الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز عن الأسباب التي دفعتها إلى اعتزال التمثيل بمجرد دخولها الأربعينيات من عمرها، وذلك خلال استضافتها في برنامج The Goop Lab الذي تقدمه النجمة جوينيث بالترو.وقالت كاميرون البالغة من العمر 47 عامًا إنها اعتزلت التمثيل من أجل التركيز على حياتها الشخصية؛ حتى يتحقق الاستقرار الذاتي مرة أخرى.وأضافت أن اعتزالها كان بمثابة تغيير كبير في حياتها، وسمح لها بإيجاد سلام روحي والاعتناء بنفسها بعد معاناتها لسنوات.وأوضحت: "لقد قررت أن أفعل أشياء مختلفة في حياتي، لقد قضيت وقتًا طويلاً أصنع أفلامًا وهذا أمر صعب للغاية، ولم أوفر أي مساحة لحياتي الشخصية حقًا".ووصفت كاميرون ممثلي هوليود بالأطفال، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بكل شيء من أجلهم ولراحتهم، فعندما يريد أحدهم الجلوس مثلا، يفعل الجميع أشياء من أجلهم، قائلة: "لذلك لم أشعر أبدًا بالراحة مع ذلك".وأضافت: "هذا هو عملي.. كما تعلمون، لكن كان هناك الكثير من الأشياء التي كان علي أن أقوم بها، وكثير من العلاقات التي كان علي إصلاحها، أنني كنت غائبة في حياتي".وكانت كاميرون قد تزوجت من المغني الأمريكي، بينجي مادن في 2015 بعد قصة حب استمرت 10 أشهر وأنجبت ابنتها راديكس في مطلع العام الجاري.وفي مقابلة سابقة في إبريل الماضي،

كشفت دياز أن زوجها المغني والعازف بنجي مادن، كان عاملًا محفزًا لها وتسبب في تحول كبير في مسيرتها الفنية.وقالت إنها تحب شعورها بأنها امرأة متزوجة، وأن زوجها هو أفضل شيء حدث لها على الإطلاق، فهو شريك وصديق.وأضافت أنها تقضي معظم وقتها في المطبخ: "بعد ست سنوات من الجلوس في المنزل، فإن نصف وقتي قضيته في المطبخ، فعندما أطعم الأشخاص الذين أحبهم، أشعر بسعادة، كما أنهم يمكنهم الشعور بحبي .. طعامي هو لغة حبي".وبسؤالها حول عودتها إلى التمثيل، قالت دياز: "لن أقول إن ذلك مستحيل أبدًا، لأنني لست من الأشخاص الذين يقولون مستحيل عن أي شيء"، وبهذا التصريح تركت دياز الباب مفتوحًا أمام الاحتمالات المستقبلية بشأن عودتها للتمثيل.