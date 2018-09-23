الكشف عن جنس مولود الفنانة نانسي عجرم الجديد

بعد إعلانها عن حملها بطريقة مميّزة حيث نشرت صورة لإبنتاها إيلا وميلا وهما تمسكان لوحتان مكتوب عليهما " نحمل لكم سراً.. إننا سنكون الإخوة الكبار".
إتبع محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الطريقة ذاتها للكشف عن جنس مولودها القادم، حيث نشرت إحدى صفحات معجبيها الصورة ذاتها لـ إلا وميلا وكتب عليها " لدينا سر جديد.. ستصبح لدينا أخت".
وكانت نانسي قد خضعت سابقاً لإختبار هوية الجنين في برنامج Trending وتمّ تخييرها بين قطع ليمون الحامض وقطعة من كاتو الشوكولا لمعرفة هوية الجنين.
لكن وأثناء اختيارها الحامض قالت أنها أكلت الحامض عندما كانت حامل بـ ميلا وجاءت فتاة ولم تصدق العادة، أما عن إسم الجنين فما زالت تنتظر معرفة هوية الجنين كي تختار ميلا وإيلا الإسم بنفسهما.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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