إصابة الفنانة داليا البحيري وزوجها وأبنائهما بفيروس كورونا

أعلن رجل الأعمال حسن سامى اصابته بفيروس كورونا وهو زوجته الفنانة داليا البحيرى وأبنائهما قسمت وحبيبة وزوجها أدهم، حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل..أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها ادهم ايجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق..الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم" وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها رجل الأعمال حسن سامى بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى، ووقتها لم يصاب أحداً من أفراد أسرته بالفيروس، حيث أجرى وقتها افراد الأسرة التحاليل والمسحات اللازمة وجاءت جميعها سلبية.