الفنان السوري ذياب مشهور في المشفى بعد جلطة دماغية مفاجئة

تعرض الفنان السوري "ذياب مشهور" للإصابة بجلطة دماغية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المشفى وتمنت نقابة الفنانين السوريين التي أعلنت النبأ السلامة للفنان مشهور ابن محافظة دير الزور الذي اشتهر بأغانيه مع الفنان دريد لحام منذ سبعينيات القرن الماضي، وخاصة أغنية "يا بوردين".