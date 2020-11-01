إطلالة جريئة لـ سميرة سعيد بفستان حمالات وشعر كيرلي

شاركت المطربة سميرة سعيد، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.وأطلت بها سميرة سعيد، بفستان حمالات باللون الأسود مكشوف الكتفين الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الحذابة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها، كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي .

وخطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.