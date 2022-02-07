غيَّب الموت، اليوم، المُخرج المصري أحمد يحيى، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع مع المرض. وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، قبيل دفن جثمانه بمدافن الأسرة بمنطقة الإمام الشافعي بالعاصمة المصرية القاهرة. ونعى فنانون وكُتاب سيناريو المخرج الراحل، من بينهم المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال الذي كتب عبر «فيسبوك»: «رحم الله المخرج المصري الكبير أحمد يحيى، صاحب أفلام جميلة وناجحة، مثل: (حتى لا يطير الدخان)، و(كراكون في الشارع)، و(ليلة بكى فيها القمر)، وغيرها»، ووصفه بأنه «مخرج مختلف ومميز وقريب من مزاج الناس»، كما نعته الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، قائلة: «كان زميلاً كبيراً وصديقاً عزيزاً».

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عبر «إنستغرام» صورة للمخرج الراحل، وعلَّقت عليها قائلة: «الله يرحم المخرج الكبير أحمد يحيى... قدَّمت معه فيلم (مراهقون ومراهقات) ثم (السجينة 67)، و(نعم ما زلت آنسة). أعتز جداً بكل أعمالي معه، فهو مخرج كبير ومتميز».

ونعته زينب عزيز، رئيسة المركز القومي للسينما، في بيان صحافي، قالت فيه: «فقدنا اليوم واحداً من أهم مخرجي السينما المصرية، والذي أثرى الحياة السينمائية بكثير من الأفلام المهمة والمتميزة، والتي ستظل محفورة في ذهن المشاهدين مهما مرت عليها السنوات».