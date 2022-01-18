قررت الشركة المنتجة لمسلسل "لام شمسية" تأجيل عرض العمل لرمضان 2023 بدلا من موسم رمضان المقبل، وذلك بعد إصابة عدد من نجوم العمل بفيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى تكرار تأجيل التصوير لأكثر من مرة – وذلك حسب بيان أصدرته الشركة منذ قليل وأعلنت الشركة المنتجة قرار تأجيل العمل معللة ذلك بحرصها على أن يخرج المسلسل فى أفضل صورة ممكنة وتقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ."لام شمسية" بطولة؛ منى زكى، أحمد رزق، إياد نصار، إسعاد يونس، أسماء جلال، على قاسم، تأليف مريم ناعوم ومن إخراج كريم الشناوى.