وفاة الممثل مايكل لونسديل عن عمر 89 عاما

غيب الموت مساء اليوم الممثل الفرنسي مايكل لونسديل بمنزله في باريس.اشتهر الراحل بأدواره في العديد من الأفلام، أبرزها سلسلة أفلام "جيمس بوند" لاسيما دور الشرير "هوجو دراكس" في فيلم "Moonraker".كما قدم الراحل أيضًا فيلم "The Day of the Jackal" الذي رشحه لجوائز بافتا البريطانية.