ياسمين عبد العزيز تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف

هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.و كتبت ياسمين عبدالعزيز قائلة:"اللهم صلي و سلم علي نبينا محمد "وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020.المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.كانت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوض تصدرا تريند "تويتر" بعد نشر صور جديدة، وظهر الثنائي بشكل رومانسي، في أحد المناسبات وقد نالت الصور إعجاب جمهورهما وإنهالت التعليقات عليهم.