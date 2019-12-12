وفاة المخرج شريف السقا فى حادث أليم

توفى قبل قليل المخرج شريف السقا فى حادث أليم، وهو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر. شريف السقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق، والذى يشغل منصب قيادى فى قناة ONE.

تولى فترة طويلة إخراج برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت"، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وإنتقاله مع أديب إلى برنامج كل يوم.