الموت يُفجع رزان المغربي بوفاة خالتها مرام زياد

بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، ودّعت الفنانة رزان المغربي خالتها التي رحلت عن عالمنا مساء (الثلاثاء) وأعلنت رزان، خلال منشور لها عن وفاة خالتها مرام زياد، مطالبةً جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، حيث كتبت: "البقاء لله... الله يرحم خالتي رح اشتقلك بكل التفاصيل والذكريات، مرام زياد الله يرحم ست الكل في الجنة يارب".