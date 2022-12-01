الموت يُفجع رزان المغربي بوفاة خالتها مرام زياد
آخر تحديث GMT21:01:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

الموت يُفجع رزان المغربي بوفاة خالتها مرام زياد

العرب اليوم -

العرب اليوم - الموت يُفجع رزان المغربي بوفاة خالتها مرام زياد

عاجل
بيروت - العرب اليوم

بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، ودّعت الفنانة رزان المغربي خالتها التي رحلت عن عالمنا مساء (الثلاثاء) وأعلنت رزان، خلال منشور لها عن وفاة خالتها مرام زياد، مطالبةً جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، حيث كتبت: "البقاء لله... الله يرحم خالتي رح اشتقلك بكل التفاصيل والذكريات، مرام زياد الله يرحم ست الكل في الجنة يارب".

فن عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الموت يُفجع رزان المغربي بوفاة خالتها مرام زياد الموت يُفجع رزان المغربي بوفاة خالتها مرام زياد



أخبار ذات صلة

GMT 12:04 2022 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة المغني الأميركي جيك فلينت بعد زفافه بساعات
العرب اليوم - وفاة المغني الأميركي جيك فلينت بعد زفافه بساعات

GMT 04:00 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة إيرين كارا بطلة فيلم "فلاش دانس" عن 63 عاماً
العرب اليوم - وفاة إيرين كارا بطلة فيلم "فلاش دانس" عن 63 عاماً

GMT 12:01 2022 السبت ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة المنتج السينمائي وجيه الليثي
العرب اليوم - وفاة المنتج السينمائي وجيه الليثي

GMT 12:46 2022 الجمعة ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تحكم بسجن المغني الكندي «كريس وو» 13 عاما
العرب اليوم - الصين تحكم بسجن المغني الكندي «كريس وو» 13 عاما

GMT 12:32 2022 الجمعة ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة الفنان اللبنانى جوزيف عبود ونجوم الفن ينعونه
العرب اليوم - وفاة الفنان اللبنانى جوزيف عبود ونجوم الفن ينعونه

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سيرين عبد النور تتألق في فساتين مميزة وجذّابة

القاهرة ـ العرب اليوم

تألقت النجمة سيرين عبد النور بموديلات فساتين سهرة مميزة وجذابة؛ فهي من مُحبات فساتين السهرة بمختلف ألوانها وتتمتع بأسلوب أنثوي ولها طابع خاص وجريء في ذات الوقت، وفي جولة على حساب إنستغرام الخاص بسيرين عبد النور رصدنا للعروس أجمل موديلات فساتين يمكن أن تتألق بها في سهرة خطوبتها . أعجبنا من وحي سيرين عبد النور هذا الفستان الطويل الفخم والجذاب حيث صمم بقصّة طويلة من قماش الشيفون، وجاء بتصميم الكاب المرفوع باللون الوردي المزين بالخرز الوردي اللامع والأستراس الفضي اللامع، وصمم الخصر بشكل ضيق وتنورة طويلة منسدلة بقصّة ضيقة، وتنورة إضافية طويلة ومنفوشة من الشيفون المزين بالأستراس اللامع، وصممت التنورة بفتحة جانبية كبيرة تكشف أحد الساقين مما منحت تصميم الفستان شكلاً أكثر جرأة وأنثوية وانتعلت صندلاً بكعب رفيع طويل شفاف اللون. ت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:45 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط
العرب اليوم - سلمى أبوضيف الوجه الإعلاني لـ"Valentino" في الشرق الأوسط

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 06:09 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

سوناك يشدّد على ضرورة مواجهة الصين وروسيا في أول خطاب عن السياسة الخارجية
العرب اليوم - سوناك يشدّد على ضرورة مواجهة الصين وروسيا في أول خطاب عن السياسة الخارجية

GMT 11:15 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 13:50 2014 الأربعاء ,19 شباط / فبراير

ارتفاع الدين العام للأردن 15.2%
العرب اليوم - ارتفاع الدين العام للأردن 15.2%

GMT 09:52 2018 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر

علماء صينيون يطورون جهازًا للبحث عن النفس و الروح البشرية
العرب اليوم - علماء صينيون يطورون جهازًا للبحث عن النفس و الروح البشرية

GMT 18:11 2022 الإثنين ,17 تشرين الأول / أكتوبر

صدام محتمل بين الأهلي والزمالك في التصنيف النهائي لفرق مجموعات أبطال إفريقيا
العرب اليوم - صدام محتمل بين الأهلي والزمالك في التصنيف النهائي لفرق مجموعات أبطال إفريقيا

GMT 03:12 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:10 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء
العرب اليوم - اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء

GMT 08:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

عشر نصائح لشعر صحي
العرب اليوم - عشر نصائح لشعر صحي

GMT 04:22 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

إيفانكا ترامب تدعو وسائل الإعلام لإعطاء ابنة أوباما مزيدًا من الخصوصية
العرب اليوم - إيفانكا ترامب تدعو وسائل الإعلام لإعطاء ابنة أوباما مزيدًا من الخصوصية

GMT 05:04 2015 السبت ,04 تموز / يوليو

تعيين العبيد والعنقري مشرفان في نادي الرياض
العرب اليوم - تعيين العبيد والعنقري مشرفان في نادي الرياض

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 21:34 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

وزارة الثقافة العراقية تنظيم أسبوعًا للأفلام السينمائية الإيرانية
العرب اليوم - وزارة الثقافة العراقية تنظيم أسبوعًا للأفلام السينمائية الإيرانية

GMT 13:52 2021 السبت ,10 إبريل / نيسان

Lenovo تكشف رسميا عن هاتف بقدرات جبارة وكاميرا منبثقة
العرب اليوم - Lenovo تكشف رسميا عن هاتف بقدرات جبارة وكاميرا منبثقة

GMT 09:07 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

"فيفو" تطلق أحدث هواتفها S9 5G وS9e 5G
العرب اليوم - "فيفو" تطلق أحدث هواتفها S9 5G وS9e 5G

GMT 18:25 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

"مازدا 3" تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي للسيارات لعام 2020
العرب اليوم - "مازدا 3" تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي للسيارات لعام 2020

GMT 12:00 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

وحيد .. هل يقلب الهرم؟
العرب اليوم - وحيد .. هل يقلب الهرم؟
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab