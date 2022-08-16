توفي المخرج الألماني ولفغانغ بيترسن، الذي أخرج فيلمي "طروادة" و"على خط النار"، عن عمر ناهز 82 عاما ووفقا لموقع Deadline، فقد توفي بيترسن يوم الجمعة في منزله في مدينة برينتوود بالولايات المتحدة وأشار الموقع إلى أن المخرج توفي بسبب سرطان البنكرياس.