وفاة النجم الكوميدي جيلبرت غوتفريد عن عمر يناهز 67 عاماً

جيلبرت جوتفريد، الممثل الأمريكي والنجم الكوميدي وصاحب الصوت الأشهر في أفلام هوليوود وديزني، توفي اليوم عن عمر يناهز 67 عاما، بعد مسيرة فنية متميزة قدم بها عشرات الأعمال الشهيرة وأعلنت عائلة النجم الكوميدي جيلبرت جوتفريد اليوم وفاته عن عمر يناهز 67 عاما، ونشرت بياناً ونعياً على حساب جوتفريد الرسمي على تويتر وقالت: " بقلوب مكسورة نعلن وفاة حبيبنا جيلبرت جوتفريد بعد صراع طويل مع المرض، بالإضافة إلى كونه الصوت الأكثر شهرة في الكوميديا​​، كان جيلبرت زوجًا وأخًا وصديقًا وأبًا لطفليه الصغيرين، يوم حزين لنا جميعًا، يرجى الاستمرار في الضحك بصوت عالٍ قدر الإمكان تكريماً لجيلبرت".