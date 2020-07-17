إصابة الفنان سناء شافع بالتهاب رئوي ونقله للمستشفي
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إصابة الفنان سناء شافع بالتهاب رئوي ونقله للمستشفي

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العرب اليوم - إصابة الفنان سناء شافع بالتهاب رئوي ونقله للمستشفي

سناء شافع
القاهرة - العرب اليوم

أصيب الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوى، ونقل أمس الخميس إلى المستشفي ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء. وقال الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، إن الفنان سناء شافع سيخضع اليوم الجمعة لبعض التحاليل والأشعة للاطمئنان. وكانت آخر أعمال سناء شافع التليفزيونية مسلسل ابو جبل أمام الفنان مصطفي شعبان، كما شارك مؤخرا في مسرحية "مشهور مش مشهور" من إخراج مازن الغرباوى.

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إصابة الفنان سناء شافع بالتهاب رئوي ونقله للمستشفي إصابة الفنان سناء شافع بالتهاب رئوي ونقله للمستشفي



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