وفاة حماة محمد رمضان والفنان يقطع عطلته بالساحل الشمالي

توفيت، منذ قليل، والدة زوجة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد ساعات قليلة، من إحياء «رمضان» حفله الغنائي الكبير في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي. وعلمت مصادر إعلامية أن محمد رمضان وشقيقه محمود قد سافرا عقب علمهما بالخبر إلى القاهرة من أجل تحضير مراسم الجنازة والعزاء. يذكرأن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبو النجا، عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما علي وكنز.