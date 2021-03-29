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وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

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العرب اليوم - وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

الفنانة جومانا مراد
واشنطن - العرب اليوم

اعلنت الفنانة جومانا مراد عن وفاة ابنتها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".  وعلقت جومانا مراد قائلة " الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو   إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا    لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي ".  ويذكر ان انتهت جومانا مراد، مساء أمس الجمعة، من تصوير آخر مشاهدها بـ«مش هنفرح بيكي»، حيث استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.  يذكر أن جومانا مراد، تحرص دوما على تبني القضايا النسوية الهامة، والتي تساند من خلالها المرأة العربية بشكل عام، والتي توجت مؤخرا بتنصيبها رسميا كسفيرة لمستشفى بهية لسرطان الثدي، نظرا لدعمها الدائم للمحاربات داخل هذا الكيان.

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وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد



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