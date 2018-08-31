تامر حسني يفاجأ جمهوره خلال حفله في نادي الشمس

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره خلال حفله في نادي الشمس الذي حضره 60 ألف متفرج، إذ اصطحب تامر الطفل عمر الذي ظهر معه في أحد إعلانات علاج السرطان.
وأعلن تامر، لجمهوره أن الطفل عمر انتصر على السرطان وتغلب عليه تمامًا، ليكون حفله في نادي الشمس أول ظهور للطفل بعد الشفاء من المرض الخبيث.
وعلى جانب آخر، يتصدر تامر حسني إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك بفيلمه الجديد "البدلة"، والذي يشارك في بطولته مع أكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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