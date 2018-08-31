تامر حسني يفاجأ جمهوره خلال حفله في نادي الشمس

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره خلال حفله في نادي الشمس الذي حضره 60 ألف متفرج، إذ اصطحب تامر الطفل عمر الذي ظهر معه في أحد إعلانات علاج السرطان.

وأعلن تامر، لجمهوره أن الطفل عمر انتصر على السرطان وتغلب عليه تمامًا، ليكون حفله في نادي الشمس أول ظهور للطفل بعد الشفاء من المرض الخبيث.

وعلى جانب آخر، يتصدر تامر حسني إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك بفيلمه الجديد "البدلة"، والذي يشارك في بطولته مع أكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.