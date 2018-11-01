وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة بسبب أزمة قلبية مفاجئة

توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة، اليوم الخميس إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 45 عاما،

ونعت نقابة الفنانين بالأردن، ووزارة الثقافة الأردنية الفنان الراحل، الذي شارك في عدة أعمال منها "صقور لا تلهث"، و"نهيل"، و"الطوفان".

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم "الخميس"، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

نقلا عن البوابة نيوز