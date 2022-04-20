اعتقال آيساب روكي أثناء رحلته مع ريهانا لاتهامه في حادث إطلاق نار

فور هبوطه في مطار لوس أنجلوس، في 20 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن أنهى رحلته إلى الكاريبي مع صديقته ريهانا التي أوشكت على وضع طفلهما الأول، تم القبض على مغني الراب الشهير آيساب روكي، البالغ من العمر 33 عاما بعد مغادرتهما الطائرة الخاصة بهما وذكرت مصادرنا أن مغني الراب، الذي تم اعتقاله من قبل إدارة شرطة لوس أنجلوس، بمساعدة فريق تحقيقات الأمن الداخلي للهجرة والجمارك، قد تم اعتقاله فيما يتعلق بحادث إطلاق نار عام 2021 وأشار الموقع إلى أن مغني الراب الشهير كان "قيد التحقيق" في حادث وقع في كاليفورنيا في نوفمبر الماضي.