أول تعليق من زوجة وليد منصور بعد تردد أنباء ارتباطه بـ روبي
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أول تعليق من زوجة وليد منصور بعد تردد أنباء ارتباطه بـ روبي

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العرب اليوم - أول تعليق من زوجة وليد منصور بعد تردد أنباء ارتباطه بـ روبي

الفنانة روبي
القاهرة - العرب اليوم

اثارت صورة المنتج وليد منصور والفنانة روبى حالة من الجدل خلال الايام الماضية حيث خرجت بعض الاقاويل تؤكد ارتباطهما الا انه قرر الرد سريعا ونفى كل ما تردد. وهو الامر الذى اثار حفيظة زوجة المنتج وليد منصور قررت ان تخرج عن صمتها وترد بقوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة : "أنا امرأة قوية، اجتزت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك". واحتفل المنتج وليد منصور والفنانة روبي بنجاح أول اغنيتين من ألبومها الغنائي والذي طرح خلال الأيام الماضيه وحقق نسب مشاهده عاليه . واستطاعت روبي تحقيق نجاح ملحوظ منذ تعاونها مع وليد منصور منذ 3 أشهر، واندماجها بحالة نشاط فني غير مسبوق، بدايةً من ألبوم "حته تانية" الذي أعادها لغناء مرة أخرى بعد توقف 14 سنة و يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركة منصور "Talent Beats"،  بالإضافة إلى تعاقدها على 3 إعلانات لشركات عالمية وبطولة فيلم سينمائي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة وختامًا بمفاجاة "فوازير رمضان".

وكانت روبي قد وقّعت على تقديم فوازير رمضان، عقب العديد من الترتيبات، والتي أسفرت عن تعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" رسميًا مع المنتج وليد منصور رئيس مجلس إدارة شركة "تالنت ميديا برودكش" لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي". وحرصت  روبى على توجيه رسالة إلى المنتج وليد منصور بعد تعاونهما في ألبومهما الغنائى ، والذى يحمل اسم "حتة تانية"، بعدما طرحت البوستر الرسمي للألبوم، ، عبر حسابها على موقع انستجرام ،  ومن خلال خاصية الاستورى، وجهت رسالة إلى وليد منصور، قالت فيها : "بجد شكرًا على تعبك معايا، وان شاء الله الألبوم هينجح زى ما انت على طول ناجح ومكسر الدنيا".

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أول تعليق من زوجة وليد منصور بعد تردد أنباء ارتباطه بـ روبي أول تعليق من زوجة وليد منصور بعد تردد أنباء ارتباطه بـ روبي



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