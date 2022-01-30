وفاة الممثل الروسي ليونيد كورافليوف متأثرًا بـ فيروس كورونا

توفي الممثل الروسي ليونيد كورافليوف منذ قليل، متأثرًا بـ فيروس كورونا، عن عمر يناهز 86 سنة، وهذا وفقًا لما أعلنه ابنه فاسيلي كورافليوف، وكان قد نقل كورافليوف في مستشفى "كوموناركا" الخاص بعلاج مرضى كورونا، بعد إصابته بالالتهاب الرئوي، ولم يؤكد الأطباء إصابته بـ"كوفيد-19، وتم نقله إلى مستشفى آخر ليكمل علاجه ولد ليونيد كورافليوف في 8 أكتوبر من عام 1936 بـ موسكو، ووالده كان يعمل في أحدى مصانع الطائرات، وبسبب عدم تفوقه الدراسي، خاصة في بعض المواد مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات، فـ هذا ما دفعه إلى اختيار مهنة التمثيل، ونجح في عام 1955 في الالتحاق بمعهد جيراسيموف الحكومي للسينما.