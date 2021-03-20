محمد رمضان يحتفل بعيد الأم على طريقته الخاصة

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد الأم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له رفقة والدته من أحد البرامج وعلق قائلا "كل سنة وكل ابن أمه راضية عنه ❤️ عيد الام ربنا يحفظهم".ويشارك حاليا محمد رمضان في تصوير مسلسل "موسى" بطولة: سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.