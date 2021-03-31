إصابة النجمة التركية هازال كايا بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة التركية هازال كايا عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال مقطع فيديو عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام وقالت هازال كايا :" مع الاسف الاخبار التى خرحت صحيحة ،رغم احتياطاتى الشديدة انا وكل فريق العمل الا انى اصيبت بفيروس كورونا واضافت هازال :" واخضع حاليا للعزل .. نلتقى قريبا وإتخذت شركة نتفليكس قرارًا بوقف تصوير مسلسل “قصر بيرا” الذي تلعب بطولته هازال كايا الى حين شفائها من العدوى وعودتها الى موقع التصوير.

يذكر أن مسلسل “قصر بيرا” يتألف من ثمانية حلقات وهو مقتبس من رواية “في منتصف الليل في قصر بيرا”، تدور قصته حول فندق شهير في تركيا بالزمن القديم حيث يتم تكليف صحفية شابة اسمها سارة التي تجسد دورها هازال كايا لزيارة هذا الفندق والاقامة به بشكل مؤقت لتتابع الأحداث السياسية، لكنها تكتشف بالصدفة أن إحدى الغرف التاريخية هي بوابة للسفر عبر الزمن تعيدها لعام 1919، لتجد نفسها أمام مؤامرة سياسية ضد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة. جنبًا الى جنب مع مدير الفندق غريب الأطوار "أحمد"، عليها حماية مجرى تاريخ تركيا ومستقبلها. لكن تركيا في هذا الوقت مكان خطير، لذا عليها أن تتعلم كيف تنتقل الى واقعها لتبقى على قيد الحياة.