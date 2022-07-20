وفاة الفنان الكويتي سليمان الملا

توفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكويتي سليمان الملا،عقب تعرضه لأزمة صحية مؤخراً، دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى مستشفيات الكويت.الفنان سليمان الملا، ملحن ومغني كويتي، وقدم العديد من الألحان لأكثر من فنان كويتي، كما التحق في بداياته بفرقة إذاعة الكويت وبقي فيها ثماني سنوات.ونعى الدكتور معاذ الملا، نجل الفنان الراحل سليمان الملا والده ، من خلال نشر صورة له عبر حسابه على " تويتر"،وكتب قائلا " أبوي في ذمة الله". كما نعاه عدد كبير من متابعي نجله بمجموعة من التغريدات، التي كتبوها على خبر وفاته، " عظم الله اجركم والله يجعل مأواه الجنه ويصبر قلوبكم يارب".. " لله ما أخذ و له ما أعطى و كل شيئ عنده بأجل مسمى".