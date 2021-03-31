وفاة عمة كنده علوش بعد يومين من رحيل زوجها

أعلنت الفنانة كنده علوش، عن وفاة عمتها رانيا علوش. وكتبت كندة علوش على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، " بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي انتقلت الى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش.. إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى.. ???????????????????????? يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ???????????????? عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم ????????????????