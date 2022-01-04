إصابة المطرب محمد كيلاني بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد كيلاني إصابته بفيروس كورونا، ولذك من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، إذ كتب على خاصية ستورى: "الحمد لله إيجابي كورونا" يظهر الفنان محمد كيلانى، فى دور مغنى خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" مع الفنان شريف سلامة والذى يجسد دور مخرج سينمائى، ويعمل كيلانى فى أحد الملاهى الليلية ويغنى فيها، وتتوالى الأحداث حيث صور العديد من المشاهد فى مصر الجديدة.