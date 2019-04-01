كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض له خلال فعاليات الافتتاح، مقطع فيديو بأبرز أعماله.

صعد شعبان على خشبة مسرح المهرجان لتسلم الجائزة كمخرج مسرحي قدم أعمالاً مسرحية في بداية مشواره.

بدأ حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بقاعة المؤتمرات في قصر ثقافة شرم الشيخ، باستعراض مصري راقص من إخراج كريمة بدير.

حضر الحفل المخرج خالد جلال، والفنانة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحيز

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسها المخرج المسرحي مازن الغرباوي، وشرفيًا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ​