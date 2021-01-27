وفاة زوجة الفنان المصري ياسر فرج

أعلن الفنان ياسر فرج، منذ قليل وفاة زوجته بعد تدهور حالتها الصحية. كتب ياسر عبر فيس بوك "انا لله وانا اليه راجعون .صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا. ومن المقرر دفنها بمقابر الأسرة.