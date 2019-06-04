هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني
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هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني!

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العرب اليوم - هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني!

النجمة هيفاء وهبي
القاهرة -العرب اليوم

أعلنت النجمة هيفاء وهبي توقفها متوقفة عن أي نشاط فني أو ظهور إعلامي، بشكل مؤقت.

نشرت الفنانة اللبنانية، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الثلاثاء، أوضحت من خلالها أنه ألم بها أزمة صحية طارئة، منذ أكثر من شهر، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

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هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني



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هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني



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