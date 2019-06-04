هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني!

أعلنت النجمة هيفاء وهبي توقفها متوقفة عن أي نشاط فني أو ظهور إعلامي، بشكل مؤقت.

نشرت الفنانة اللبنانية، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الثلاثاء، أوضحت من خلالها أنه ألم بها أزمة صحية طارئة، منذ أكثر من شهر، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.